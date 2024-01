Vorsicht walten lassen bei Sturm Ruger …

Die technische Analyse der Sturm Ruger &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 51,69 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,64 USD weicht somit um -13,64 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 45,9 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit -2,75 Prozent daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Sturm Ruger &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sturm Ruger & in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sturm Ruger & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 12,73 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sturm Ruger & mit einer Rendite von -10,05 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 21 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,21 Prozent liegt Sturm Ruger & mit 12,26 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.