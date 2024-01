Vorsicht walten lassen bei Standex …

Die Standex-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,74 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (16,95 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 16,21 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Standex bei 158,38 USD liegt und damit +11,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie +12,96 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen weitgehend positiv gegenüber Standex eingestellt waren. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Standex-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 49,76 Prozent erzielt, was 99,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 242,33 Prozent, wobei Standex aktuell 192,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.