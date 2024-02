Vorsicht walten lassen bei South Huiton …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Vontron-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 74,46 Punkten, was bedeutet, dass die Vontron-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 72,03, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Daher erhält Vontron auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Vontron-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,69 Prozent erzielt, was 23,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -22,69 Prozent, und Vontron liegt aktuell 23,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Vontron festgestellt. Dies äußert sich in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenpolitik von Vontron wird von unseren Analysten heute neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit eine negative Differenz von -0,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" aufweist.