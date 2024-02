Vorsicht walten lassen bei Sonos …

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Sonos jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Programme haben eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Sonos insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sonos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,43 USD liegt, was einer Abweichung von +22,7 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 16,92 USD und einem letzten Schlusskurs von 18,43 USD eine Abweichung von +8,92 Prozent, wodurch die Sonos-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Im Branchenvergleich erzielte Sonos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -6,67 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sonos mit -8,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend betrachtet zeigt sich bei einer Dividende von 0 %, dass Sonos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (15,45 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten ist, was zu der derzeitigen Einstufung "Schlecht" führt.