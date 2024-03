Vorsicht walten lassen bei SolarEdge …

Die Solaredge-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenrendite und Branchenvergleiche bewertet. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Performance der Solaredge-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -75,12 Prozent, was einer Underperformance von -84,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche entspricht. Im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite bei 2,27 Prozent, was zu einer Unterperformance von 77,39 Prozent führte. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Solaredge wird als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Solaredge wird mit 57,89 als neutral eingestuft, ebenso wie der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung der Solaredge-Aktie als "Neutral" bewertet.