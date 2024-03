Vorsicht walten lassen bei Snowflake …

Das Stimmungs- und Buzz-Level rund um die Aktien von Snowflake wurde kürzlich genauer unter die Lupe genommen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt dabei auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Snowflake ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Snowflake bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Snowflake. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Snowflake daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Snowflake von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 für Snowflake aktuell bei 85,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snowflake überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Snowflake überkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für das Snowflake-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Aktie von Snowflake wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit vier "Gut", einer "Neutral" und keiner "Schlecht"-Einstufung versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Das Kursziel für die Aktie von Snowflake liegt im Mittel bei 208,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,3 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Snowflake insgesamt die Einschätzung "Gut".