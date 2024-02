Vorsicht walten lassen bei Small Cap Danmark A/S …

Ennogie Solar A- hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,91 %) als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 4,91 Prozentpunkten und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ennogie Solar A- in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Ennogie Solar A- aktuell mit einem Wert von 89,58 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Ennogie Solar A--Aktie (12,8 DKK) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (19,48 DKK) liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, da auch hier der letzte Schlusskurs (14,92 DKK) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Ennogie Solar A--Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.