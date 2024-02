Vorsicht walten lassen bei Sleep Number …

Die Stimmung unter den Anlegern für Sleep Number ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Sleep Number beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 3,43 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sleep Number zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für Sleep Number eine gemischte Bewertung, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die Dividendenrendite jedoch als schlecht eingestuft wird und sowohl das Sentiment als auch der Relative Strength Index zu neutralen bzw. schlechten Bewertungen führen.