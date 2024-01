Vorsicht walten lassen bei Siemens Healthineers …

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt mit 1,8 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 %. Das bedeutet, dass Anleger 4,21 Prozentpunkte weniger Rendite erzielen als im Branchendurchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind. Zudem hat sich die Stimmung in Bezug auf Siemens Healthineers negativ verändert. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Healthineers liegt bei 58,7, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Siemens Healthineers. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Siemens Healthineers in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet wird, jedoch die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.