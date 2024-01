Vorsicht walten lassen bei Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing …

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Noposin Crop Science ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen in letzter Zeit insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Noposin Crop Science mit 25,26 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Noposin Crop Science liegt bei 80,56, was als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie "Relative Strength Index" daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index und die Dividendenpolitik von Shenzhen Noposin Crop Science. Die Aktie scheint jedoch in fundamentaler Hinsicht weder über- noch unterbewertet zu sein.