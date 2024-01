Vorsicht walten lassen bei Shanxi Blue Flame …

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Shanxi Blue Flame diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Shanxi Blue Flame, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" verzeichnete Shanxi Blue Flame eine Rendite von -19,37 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche lag die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei 6,21 Prozent, wobei Shanxi Blue Flame mit 25,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanxi Blue Flame beträgt derzeit 44,44 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 74,55, was darauf hindeutet, dass Shanxi Blue Flame überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanxi Blue Flame im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Rendite von 0,78 % aus, was 3,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Shanxi Blue Flame basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength Index und der Dividende.