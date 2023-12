Vorsicht walten lassen bei Shanghai Pret Composites …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Pret Composites-Aktie liegt bei 29,99, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Dieser Wert impliziert, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, da ein niedrigeres KGV als günstig angesehen wird. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Shanghai Pret Composites mit 0,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Verglichen mit anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche ist die Differenz bei -1. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 13,81 CNH verläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 12,69 CNH, was einen Abstand von -8,11 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -7,64 Prozent schlecht ab. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Shanghai Pret Composites. Die Anleger haben vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale fundamentale Bewertung, eine schlechte Dividendenbewertung und eine negative technische Analyse. Das Anleger-Sentiment hingegen wird positiv bewertet.