Vorsicht walten lassen bei Shanghai M&G Stationery …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Shanghai M&g Stationery stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shanghai M&g Stationery, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shanghai M&g Stationery wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai M&g Stationery in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,66 Prozent, was einer Underperformance von -30,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -29,09 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Shanghai M&g Stationery aktuell mit dem Wert 84,33 überkauft, weshalb auch hier die Einstufung "Schlecht" gilt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt hingegen einen Wert von 61, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".