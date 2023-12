Vorsicht walten lassen bei Shanghai Chengtou …

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Smi eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Auch die Diskussion über das Unternehmen war durch eine höhere Aufmerksamkeit geprägt. Deshalb wird Shanghai Smi in diesem Punkt positiv bewertet.

Für die Bewertung der Aktiendynamik wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Shanghai Smi liegt bei 91,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 69,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,13 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,66 CNH liegt, was eine Abweichung von -11,38 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,03 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Smi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Allerdings zeigten sich auch 8 Schlecht- und 1 Gut-Signal in den sozialen Medien, was insgesamt zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Damit lässt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut" ableiten.