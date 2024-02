Vorsicht walten lassen bei Sanyo Special Steel …

Die Stimmung unter den Anlegern für Sanyo Special Steel ist insgesamt positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervor. Dabei wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 82,51 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 72,67 für 25 Tage eine negative Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine negative Bewertung als "Schlecht". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Kurs der Aktie unter dem Trendsignal liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der vorliegenden Informationen.