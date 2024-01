Vorsicht walten lassen bei Roche …

Roche-Aktie unterdurchschnittlich im Branchenvergleich

In den letzten 12 Monaten konnte die Roche-Aktie eine Performance von -14,11 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -16,62 Prozent bedeutet. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 1,39 Prozent, wobei Roche mit einer Unterperformance von 15,5 Prozent deutlich darunter liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Roche-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Durch fundamentale Kriterien betrachtet, zeigt sich jedoch, dass die Roche-Aktie unterbewertet ist. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17, während Werte aus der Branche "Arzneimittel" bei einem KGV von 55,84 liegen. Dies bedeutet eine Unterbewertung von ca. 69 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Roche-Aktie derzeit -0,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -6,47 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild zu Roche zeigt in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Roche für diese Stufe daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Roche-Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich unterdurchschnittlich abschneidet und daher derzeit als unterbewertet betrachtet werden kann.