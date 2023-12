Vorsicht walten lassen bei Rocca …

Die Rocca-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,41 EUR gehandelt, was einen Rückgang um 18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -35,94 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den Gesprächen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Rocca wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Rocca-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Baumaterialien. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rocca-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (87,4) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überkauft ist und somit auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rocca.