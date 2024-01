Vorsicht walten lassen bei Reckitt Benckiser …

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser liegt derzeit bei 17,49, was bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 60 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Haushaltsprodukte"-Branche derzeit bei 44 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung in den sozialen Medien. Dies deutet auf eine negative Stimmung hin, daher wird dieser Aspekt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser beträgt aktuell 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,92 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (5456 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5868,86 GBP) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (5476,96 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Reckitt Benckiser-Aktie aufgrund des niedrigen KGV als "Gut" eingestuft, während das Stimmungsbild, die Dividendenpolitik und die technische Analyse zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.