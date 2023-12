Vorsicht walten lassen bei Ranger Energy Services …

Der Aktienkurs von Ranger Energy Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ranger Energy Services im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,11 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent, wobei Ranger Energy Services 25,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ranger Energy Services in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Ranger Energy Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,36 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 10,52 USD, was einem Unterschied von -7,39 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,12 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,4 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ranger Energy Services daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ranger Energy Services von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ranger Energy Services bei 7,96, was unter dem Branchendurchschnitt (31,23) liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.