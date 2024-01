Vorsicht walten lassen bei Questerre Energy …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Questerre Energy liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 60, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Questerre Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 97,26 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Questerre Energy liegt bei einem Wert von 32, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,22 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,18 CAD) eine Abweichung von -18,18 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,2 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.