Vorsicht walten lassen bei Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um eine Aktie einzuschätzen. In Bezug auf die Aktie von Ja Solar wurden in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen geteilt. Allerdings waren in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen zu Ja Solar im Fokus der Diskussionen. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung für Ja Solar analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Ja Solar.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Ja Solar derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 26,09 CNH, während der Kurs der Aktie bei 19,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -26,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist eine Abweichung von +1,21 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ja Solar liegt bei 35,97 und der RSI25 bei 40,65. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Ja Solar.