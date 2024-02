Vorsicht walten lassen bei Qinhuangdao Port …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Qinhuangdao Port liegt bei 37,5 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist die Qinhuangdao Port eine Dividendenrendite von 5,51 Prozent auf, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 7 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 1,4 HKD für den Schlusskurs der Qinhuangdao Port-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,43 HKD, was einer Abweichung von +2,14 Prozent entspricht und daher zu einer "neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Tendenzen, wodurch die Aktie auch kurzfristig ein "neutral"-Rating erhält.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt erhält die Qinhuangdao Port-Aktie also ein "neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index, der Dividendenrendite, der technischen Analyse und dem Sentiment/Buzz.