Vorsicht walten lassen bei Psychemedics …

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Environment":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Psychemedics liegt bei 85,19 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Psychemedics im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,37 Prozent erzielt, was 38,85 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 4,44 Prozent, und Psychemedics liegt aktuell 49,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität sich stark ändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Abweichung von -22,72 Prozent bzw. -6,33 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.