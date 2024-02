Vorsicht walten lassen bei Pinterest …

Die Stimmung bei Pinterest ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Besonders negative Themen waren in den Diskussionen der letzten Tage vorherrschend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Pinterest-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 78,06, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage hat einen Wert von 54,91 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,35 USD für die Pinterest-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,71 USD, was einen positiven Unterschied von 21,67 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt (37,04 USD) liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs (-3,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pinterest für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Pinterest in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.