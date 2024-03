Vorsicht walten lassen bei Peloton Interactive …

In den letzten Wochen wurde bei Peloton Interactive eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung des Meinungsbildes in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Peloton Interactive für diese Stufe daher ein "Gut".

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Peloton Interactive-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,2 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,68 USD, was einen Unterschied von -24,52 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,18 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Peloton Interactive daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Peloton Interactive-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis. Daher wird die Aktie in beiden Fällen mit "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass zuletzt vor allem und mehrheitlich negative Meinungen über die Aktie von Peloton Interactive veröffentlicht wurden. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".