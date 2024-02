Vorsicht walten lassen bei Paycom Software …

Die Aktie von Paycom Software wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 32 liegt sie insgesamt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 53,43 liegt. Somit erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Software" verzeichnete Paycom Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,58 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,36 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Paycom Software sogar um 283,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. In diesem Zusammenhang weist die Aktie von Paycom Software nur eine geringe Aktivität auf, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung erhält Paycom Software in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Paycom Software zeigen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Paycom Software anhand der verschiedenen Analysen als unterbewertet eingestuft, weist jedoch sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine deutliche Underperformance auf.