Vorsicht walten lassen bei Oceanus …

Die Oceanus-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,008 SGD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -20 Prozent eine Abweichung auf. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 4,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,24) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Oceanus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Fundamental betrachtet ist Oceanus im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 214,29 ergibt sich ein Abstand von 27 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 293,14. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Oceanus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was 37,36 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,5 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,34 Prozent. Oceanus liegt aktuell 38,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.