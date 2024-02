Vorsicht walten lassen bei Occidental Petroleum …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Occidental Petroleum betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,39 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,25 Prozent, was 23,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Occidental Petroleum eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Occidental Petroleum.