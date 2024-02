Vorsicht walten lassen bei Novavax …

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Novavax in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Novavax in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Novavax-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 35, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,14 im neutralen Bereich. Die Analyse der RSIs führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung negative Auswirkungen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse der Novavax-Aktie ergab ebenfalls negative Ergebnisse. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ist negativ, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält Novavax somit auch in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.