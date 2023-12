Vorsicht walten lassen bei Novavax …

Die Stimmung und das Interesse an der Novavax-Aktie haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Novavax beträgt 43,24 Punkte, was auf eine "Neutrale" Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich, bei einem Wert von 65,9. Somit erhält Novavax eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse der Novavax-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,69 USD lag, was einem Unterschied von -22,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,34 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,26 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,11 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Novavax eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Novavax daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Novavax-Aktie aufgrund der genannten Faktoren mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.