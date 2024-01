Vorsicht walten lassen bei Non Invasive Monitor …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Laut einer Analyse von Non-invasive Monitoring war die Diskussionstätigkeit mittel- und die Stimmungsänderung gering, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Non-invasive Monitoring zeigt einen neutralen Wert von 50 Punkten, während der 25-Tage-RSI überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führte. Die Anleger zeigten sich an den meisten Tagen neutral oder negativ in Bezug auf Non-invasive Monitoring.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Non-invasive Monitoring-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie von Non-invasive Monitoring basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.