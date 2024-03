Vorsicht walten lassen bei Nissan …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nissan Motor betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 86,91 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,29, was bedeutet, dass Nissan Motor weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Nissan Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie 17,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 39,59 Prozent, wobei Nissan Motor aktuell 37,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nissan Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 588,81 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 530,7 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,87 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 571,76 JPY, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt (-7,18 Prozent Abweichung). Folglich wird die Nissan Motor-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung. Zusammenfassend wird Nissan Motor hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.