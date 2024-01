Vorsicht walten lassen bei Nissan …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Aktienkurs von Nissan Motor im vergangenen Jahr erzielte eine Rendite von 25,28 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt der Aktienkurs von Nissan Motor damit 6,49 Prozent über dem Durchschnitt (18,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 32,24 Prozent. Aktuell liegt Nissan Motor 6,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Nissan Motor aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 81,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Nissan Motor beträgt derzeit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nissan Motor eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nissan Motor daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehr Verkaufssignale als Kaufsignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Nissan Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.