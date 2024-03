Vorsicht walten lassen bei Nightcap PLC …

In den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nightcap-Aktie ein Durchschnitt von 7,35 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,3 GBP, was einem Unterschied von -41,5 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,95 GBP liegt mit einem Unterschied von -13,13 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nightcap also eine "Schlecht"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nightcap führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,29 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung fällt somit ebenfalls als "Schlecht" aus.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie dem Sentiment und Buzz, ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nightcap somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nightcap wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.