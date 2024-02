Vorsicht walten lassen bei Nickel 28 Capital …

Die Nickel 28 Capital-Aktie befindet sich derzeit unterhalb der 200-Tage-Linie (GD200) bei 1,05 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs ging selbst bei 0,55 CAD aus dem Handel, was einem Abstand von -47,62 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,78 CAD ergibt sich eine Differenz von -29,49 Prozent und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Nickel 28 Capital-Aktie überkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten und der RSI25 bei 96,3, was beide zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nickel 28 Capital. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung für die Nickel 28 Capital-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.