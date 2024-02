Vorsicht walten lassen bei New Hope …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von New Hope liegt bei 85, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 76,51, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über New Hope diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von New Hope. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von New Hope bei 4,44 AUD liegt und damit -17,93 Prozent unter dem GD200 (5,41 AUD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,14 AUD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der New Hope-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.