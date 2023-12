Vorsicht walten lassen bei Netlist …

Die Netlist-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 2,85 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,19 USD weicht daher um -58,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,39 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 80 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (49,02) weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Netlist nach RSI-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Netlist in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,65 Prozent verzeichnet, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -1,86 Prozent aufwies. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Das Stimmungsbarometer und die Häufigkeit der Diskussionen über Netlist in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und eine erhöhte Aufmerksamkeit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Netlist-Aktie damit durch die verschiedenen Bewertungskriterien ein "Schlecht"-Rating.