Vorsicht walten lassen bei Neometals …

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für die Aktie von Neometals zeigt die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Neometals zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Neometals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt mit einem Wert von 38,67 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neometals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,27 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,195 AUD) eine Abweichung von -84,65 Prozent aufweist. Die Neometals-Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,69 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Neometals im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,53 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 6,53 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".