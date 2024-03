Vorsicht walten lassen bei MongoDB …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Mongodb 6 Mal eine gute Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und keine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es gibt keine Analystenupdates zu Mongodb aus dem letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 355,5 USD und erwarten eine Entwicklung von 17,37 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 417,25 USD ergibt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Mongodb derzeit -14,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktienkursen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Mongodb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,45 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien in dieser Branche sind im Durchschnitt um 913,46 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mongodb im Branchenvergleich um -823,01 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 492,22 Prozent im letzten Jahr, und Mongodb lag um 401,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Mongodb festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde. Insgesamt erhält Mongodb daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.