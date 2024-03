Vorsicht walten lassen bei Milkyway Chemical Supply Chain Service …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Milkyway Intelligent Supply Chain Service diskutiert, vor allem mit überwiegend positiven Meinungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Milkyway Intelligent Supply Chain Service-Aktie beträgt derzeit 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine negative Bewertung, da der aktuelle Wert deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich dagegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Milkyway Intelligent Supply Chain Service zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso ergibt sich aus der Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.