Vorsicht walten lassen bei Meso Numismatics …

Die Meso Numismatics Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 USD im Vergleich zu ihrem aktuellen Kurs von 0,008 USD. Dies entspricht einem Abstand von -20 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was ebenfalls zu einem Abstand von -20 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Meso Numismatics im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine Dividende von 0 % aus, was 3,4 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag im Vergleich niedriger ist.

Das Sentiment und Buzz rund um die Meso Numismatics Aktie zeigen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten. Auch die Diskussionsintensität bleibt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Meso Numismatics liegt bei 50,91 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum und bei 61,19 Punkten für den 25-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Meso Numismatics-Aktie in der technischen Analyse und im Bereich der Dividenden eine Bewertung von "Schlecht", während das Sentiment und der RSI zu einem "Neutral"-Rating führen.