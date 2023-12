Vorsicht walten lassen bei Mercurius Capital Investment …

Die Mercurius Capital Investment-Aktie wurde in einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage bewertet, wobei sich ein Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs ergab. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,016 SGD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei ebenfalls festgestellt wurde, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mercurius Capital Investment-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mercurius Capital Investment-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Mercurius Capital Investment-Aktie um 57,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 42,2 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mercurius Capital Investment wird insgesamt als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral". Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und der Branchenvergleich, dass die Mercurius Capital Investment-Aktie momentan keine klare Tendenz aufweist und von Fachleuten als neutral eingestuft wird.