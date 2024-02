Vorsicht walten lassen bei Luye Pharma …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Luye Pharma wurden diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten weist Luye Pharma derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 18,67 Euro für jeden Euro Gewinn von Luye Pharma zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies ein Rückgang um 51 Prozent. In der Branche "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Luye Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,43 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (2,68 HKD) weicht somit um -21,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,22 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,68 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,77 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Luye Pharma-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Luye Pharma derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 3,7 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,7 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.