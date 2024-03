Vorsicht walten lassen bei Luminar Technologies Registered (A) …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Luminar liegt bei 67,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 71,92 und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten betrachten die Aktie von Luminar langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Luminar aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Luminar als negativ bewertet werden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Luminar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.