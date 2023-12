Vorsicht walten lassen bei Leeport …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leeport beträgt derzeit 6,02 Euro, was bedeutet, dass die Börse 6,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Leeport zahlt. Dieser Wert ist um 88 Prozent niedriger als der durchschnittliche Wert in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", der derzeit bei 49 liegt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Leeport-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Leeport-Aktie mit einem Kurs von 0,45 HKD inzwischen -15,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -35,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Leeport-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 71,74 Punkten, was bedeutet, dass die Leeport-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Leeport somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.