Vorsicht walten lassen bei Lastminute …

In den letzten Wochen wurde bei Lastminute eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lastminute daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lastminute-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 81,25 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 58, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch fundamental betrachtet weist die Lastminute-Aktie positive Signale auf, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,7 aktuell 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Lastminute, mit einem negativen Sentiment und RSI, aber positiven Anleger-Sentiments und fundamentalen Kennzahlen.