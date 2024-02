Vorsicht walten lassen bei Knaus Tabbert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen aus der technischen Analyse. In Bezug auf Knaus Tabbert wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Knaus Tabbert-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist auf eine Überkauftheit hin, mit einem Wert von 79,89, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Knaus Tabbert daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Bereich der technischen Analyse ist die Knaus Tabbert-Aktie mit einem Kurs von 39,6 EUR mittlerweile -6,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 sich auf -19,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Knaus Tabbert eingestellt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren neun positiv, vier waren negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Knaus Tabbert daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung insgesamt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Knaus Tabbert in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Knaus Tabbert-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, eine eher negative Einschätzung erhält.