Vorsicht walten lassen bei Kin Yat …

Derzeitige Analyse zeigt, dass die Aktie von Kin Yat im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet ist. Mit einem aktuellen KGV von 3,94 liegt die Aktie weit unter dem Branchendurchschnitt von 36,01, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kin Yat derzeit eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,19 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Kin Yat verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,47 % zu einer Underperformance von -35,76 % führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,33 % im letzten Jahr, wobei Kin Yat 20,62 % unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kin Yat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Kin Yat-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen unterperformt und in anderen neutral abschneidet. Anleger sollten diese Punkte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.