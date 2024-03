Vorsicht walten lassen bei Jiangsu Expressway …

Die technische Analyse der Jiangsu Expressway-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 80,85 liegt, was auf eine Überbewertung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,17, was 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine positive Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den letzten Wochen gezeigt hat. Die überwiegend positiven Themen in den Diskussionen führen zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, ergibt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Bewertung, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Expressway-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren eine überwiegend positive Bewertung.