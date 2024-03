Vorsicht walten lassen bei Jayex Technology …

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Jayex war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab an vier Tagen hauptsächlich positive Themen, während an einem Tag eine neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Es gab keine negativen Diskussionen über das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über Jayex waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jayex daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten zur Aktienbewertung. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Jayex zeigte in dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Jayex-Aktie bei 0,01 AUD verläuft. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,005 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -50 Prozent aufbaute. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergab einen Abstand von -50 Prozent, wodurch ebenfalls ein "Schlecht"-Signal festgestellt wurde. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jayex-Aktie ergab einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis ergab sich jedoch ein überkauftes Signal, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wurde. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jayex.